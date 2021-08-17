Володин: бюджеты стран Запада "на поддержку демократии" надо передать народам Афганистана

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Средства, выделяемые США и рядом европейских стран на свержение власти в других государствах, следует направить на оказание помощи народам Афганистана и его соседям. Такое мнение во вторник в своем Telegram-канале выразил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Он заметил, что "бюджеты США и ряда европейских стран увеличиваются на продвижение демократии в других государствах". По словам Володина, речь идет о "свержении существующих властей и поддержке лояльных им политиков, создании напряжения и конфликтов".

"Правильно было бы эти бюджеты направить на помощь народам Афганистана и сопредельных с ним государств, которые в полной мере столкнулись с последствиями деятельности США", - считает Володин.

Спикер также указал на то, что Госдепартамент США не сообщает о том, "какую помощь будут оказывать Афганистану и соседним с ним государствам". "Не слышим заявлений ПА ОБСЕ, ПАСЕ и Европарламента о нарушениях прав человека, необходимости поддержки тех, кто оказался в непростом положении", - констатировал он.

По словам политика, 20-летнее пребывание американских войск в Афганистане закончилось "трагедией и гуманитарной катастрофой". При этом "количество нарколабораторий увеличилось в сотни раз, население обнищало, более 250 тысяч мирных граждан погибли в результате боевых операций НАТО и от рук террористов", отметил спикер. "Если проанализировать факты международной экспансии США, когда они вторгались на территорию других государств и под разными предлогами навязывали свои стандарты, сложно назвать ту страну, которая от этого выиграла бы. Сегодня мы стали свидетелями краха американской внешней политики", - заключил Володин.

Боевики движения "Талибан" (запрещено в РФ) 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.