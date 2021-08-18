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Смена власти в Афганистане
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Небензя заявил, что Россия будет судить "Талибан" по их действиям

По мнению российского постпреда, для оценки ситуации потребуется время

ООН, 18 августа. /ТАСС/. Россия будет судить движение "Талибан" (запрещено в РФ) по его действиям и следить за событиями. Об этом заявил в среду журналистам постпред РФ при ООН Василий Небензя.

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"По Афганистану - посмотрим. Посмотрим, как будут развиваться события", - сказал он, отвечая на вопрос о том, необходимо ли Совету Безопасности ООН предпринимать больше действий. На просьбу уточнить, есть ли доверие к "Талибану", Небензя ответил: "Мы не не доверяем или доверяем. Мы посмотрим, что они будут делать".

По мнению российского постпреда, для оценки ситуации потребуется время.

Теги
АфганистанРоссияНебензя, Василий АлексеевичСмена власти в Афганистане
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