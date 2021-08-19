Памфилова посоветовала КПРФ навести порядок со счетами Грудинина, а не "лить помои на ЦИК"

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, что после отказа в регистрации кандидату от КПРФ, директору ЗАО "Совхоз имени Ленина" Павлу Грудинину на комиссию "вылилась масса помоев", однако ему самому необходимо навести порядок со своими зарубежными счетами.

"После того как нам пришлось отказать в регистрации исходя из тех документов, которые у нас были, господину Грудинину, на голову ЦИК вылилась масса помоев и оскорблений", - сказала Памфилова на заседании ЦИК в четверг.

Она задалась вопросом, "как может партия, которая выступает за интересы трудящихся, защищать интересы человека, который много лет выводил в грязные офшоры миллиарды заработанных другими людьми трудовых рублей". "И вместо того, чтобы платить налоги родной стране, когда человек называет себя патриотом, фактически уводил их в эти грязные офшоры, лишая государство тех миллиардов, на которые можно было построить не одну школу, а массу таких школ", - отметила глава ЦИК.

Она подчеркнула, что у комиссии есть право подать в суд, когда "лидер уважаемой парламентской партии называет ЦИК преступниками".

"Но мы этого делать не будем, мы не будем опускаться до этого уровня. Но расставить все точки над i, за кого вы топите, за кого вы людей выводите. За кого? За эксплуататора трудящихся? Тогда определитесь. Натерпелись за это время несправедливости. Пусть наведет порядок со своими счетами и не валит с больной головы на здоровую. Надеюсь, что к следующей выборной кампании нам не придется больше разбираться в этом грязном белье", - заключила Памфилова.

Решение ЦИК

ЦИК РФ на заседании 24 июля зарегистрировал федеральный список кандидатов КПРФ для участия в предстоящих выборах депутатов Госдумы и исключил из него Грудинина из-за непредоставления ряда документов, необходимых для его регистрации.

Как объяснили представители ЦИК в суде, бывшая жена Грудинина Ирина обратилась с заявлением о том, что предприниматель скрыл данные о наличии офшорной компании и является владельцем компании Bontro в Белизе. На заседании ЦИК был продемонстрирован ответ на запрос в Генпрокуратуру РФ, подтверждающий наличие у Грудинина акций Bontro. Сам Грудинин это опровергает.

По словам первого зампреда ЦК КПРФ Юрия Афонина, в своем иске в ВС РФ партия настаивает на том, что Генпрокуратура "предоставила неапостилированные документы, недействительные в России", в то время как Грудинин предоставил апостилированные документы, которые, по мнению истцов, подтверждают, что он не владеет Bontro. Также коммунисты усомнились в достоверности полученных ГП РФ выписок из реестра владельцев компаний.

Верховный суд России 9 августа отклонил жалобу Грудинина на отказ ЦИК допустить его к выборам в Госдуму, 19 августа апелляционная коллегия ВС признала законным решение суда первой инстанции.