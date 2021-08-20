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Визит Меркель в Москву

Путин заявил, что не вправе давать оценку работе Меркель на посту канцлера ФРГ

По словам российского лидера, это может сделать только немецкий народ

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил, что не может оценивать работу Ангелы Меркель на посту канцлера ФРГ, это может сделать только немецкий народ.

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"Вопрос не очень корректный, я не могу оценивать работу федерального канцлера", - сказал он в пятницу на пресс-конференции по итогам переговоров с Меркель в Москве, отвечая на вопрос о том, как он оценивает итоги ее пребывания на посту канцлера. "Это может сделать только немецкий народ, в том числе и в ходе предстоящего голосования на ближайших выборах в Бундестаг", - добавил президент.

"Отношения, действительно, у нас строились по-разному. Мы сейчас подчеркнули, что у нас разные подходы к оценкам разных ситуаций", - отметил Путин.

26 сентября в Германии состоятся парламентские выборы, по итогам которых будет сформировано новое правительство. Меркель свою кандидатуру выдвигать не стала и заявила о намерении уйти из политики после выборов.

Теги
Меркель, АнгелаПутин, Владимир ВладимировичГерманияРоссияВизит Меркель в Москву
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