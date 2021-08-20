Косачев: "формально прощальный" визит Меркель в Москву не стал протокольным мероприятием

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель будет влиять на политику и после ухода с поста главы немецкого правительства, а ее "формально прощальный" визит в Москву не стал просто протокольным мероприятием. Такое мнение выразил в пятницу вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

"Ангела Меркель приехала в Москву явно не в роли "хромой утки": с российским президентом встречался сильный лидер, который будет влиять на европейскую политику и после своего ухода с поста главы германского правительства. Она добилась уважения своей позиции Америкой [Джо] Байдена, она по-прежнему задает тон в Европе, и объективно равных ей по многим параметрам лидеров в ЕС до сих пор нет. Поэтому визит в Москву - формально прощальный - не стал просто протокольным мероприятием", - написал Косачев на своей странице в Facebook.

Он считает, что приглашение президента РФ Владимира Путина в адрес Меркель посетить Россию и после завершения срока пребывания на посту канцлера не является данью вежливости. "Не исключаю, что Меркель сможет продолжить свою миссию "эмиссара" ЕС в диалоге с Россией и дальше - официально или неофициально", - отметил сенатор.

По его мнению, даже определением своего графика поездок Меркель задала определенную тональность - сначала Москва, затем - Киев, но при этом не в день одиозной "Крымской платформы" и не на празднование Дня независимости Украины. "Этим как бы подчеркивается - повестку канцлер хочет определять сама, и она будет иметь не формальный, а вполне деловой характер", - полагает Косачев.

Он отметил, что неизбежно свои коррективы в круг обсуждаемых тем внесло и развитие событий в Афганистане. "Здесь, полагаю, точек соприкосновения у России и Германии/ ЕС намного больше, чем по многим другим пунктам. Оценки ситуации по итогам переговоров были близки. Очевидно - налицо поле для взаимодействия", - подчеркнул вице-спикер СФ.

В целом повестка московской встречи была предсказуемой, добавил он. "И одно из центральных мест в ней - экономика. За последние месяцы Меркель дала четко понять всем - и Америке, и Украине, и отдельным партнерам по ЕС, да и России, что она не будет действовать ни в чьих интересах, кроме германских и европейских - причем так, как видит их она сама, а не кто-то другой. Не случайно германский лидер подчеркнула, что "Северный поток - 2" - не двусторонний российско-германский, а европейский проект", - указал политик.

Вмешательство извне

"Обращает на себя внимание то, что Путин несколько раз сделал акцент на недопустимости внешнего вмешательства. Это было сказано и применительно к Афганистану: навязывание другим странам извне "чьих-то сторонних ценностей, стремления строить в других странах демократию по чужим лекалам, не учитывая ни исторические, ни национальные, ни религиозные особенности", нужно прекратить" - здесь явно читался не только Афганистан. Аналогичная позиция и по ситуации в Белоруссии, и, разумеется - в отношении самой России. Слова Путина о том, что свой лимит на революции Россия исчерпала еще в XX веке, и мы революций больше не хотим - уже не просто намек, а прямое предостережение: не нужно "помогать" революциям извне", - написал Косачев.

Также вице-спикер констатировал, что предсказуемо речь шла и об Украине, Путин однозначно указал на все большее расхождение политики Киева с минскими соглашениями. "В частности - в новом украинском законопроекте, принятие которого будет означать "фактический выход Украины в одностороннем порядке из минского процесса". Надеемся, это послание будет донесено немецкими гостями и до Киева, ибо санкции ЕС, веденные во многом по инициативе Меркель, привязаны как раз к выполнению минских соглашений. Уже очевидно даже самым предвзятым людям во всей Европе - эти соглашения мешают не России", - заключил парламентарий.