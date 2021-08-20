Слуцкий считает, что визит Меркель в Москву прошел в деловом и позитивном ключе

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Визит канцлера Германии Ангелы Меркель в Россию прошел на деловой и позитивной ноте. Такое мнение в пятницу ТАСС выразил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

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"Визит канцлера Германии Ангелы Меркель в Москву носил явно деловой и неполитизированный характер. На повестке ее встречи с президентом РФ Владимиром Путиным стояли как двусторонние вопросы, так и общеевропейские", - сказал Слуцкий.

Депутат, в частности, выделил обсуждение двумя лидерами темы переговорного процесса по Донбассу. Так, заметил Слуцкий, Меркель "дала понять, что вернется к этой теме в ходе своей поездки в Киев, который как раз и блокирует реализацию минских соглашений".

"Конечно, лидеры не могли обойти вниманием тему Афганистана. Президент Путин заявил, что Россия, США и ЕС должны сделать все, чтобы объединить свои усилия в целях поддержки афганского народа. Именно так, мы всегда призываем к сотрудничеству в борьбе с кризисами, будь то пандемия или действия террористических группировок. Именно это должны понять на Западе, а не искать при каждом удобном случае руку Москвы", - продолжил Слуцкий.

В заключение глава комитета констатировал, что визит Меркель "прошел на позитивной ноте". "Остается надеяться, что российско-германские отношения будут развиваться и дальше, это важно для всего европейского континента", - резюмировал он.