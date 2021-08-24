Съезд "Единой России" утвердил предвыборную "народную программу"

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. "Единая Россия" на втором этапе своего предвыборного съезда, прошедшего во вторник в Москве, утвердила проект предвыборной программы, с которой будет участвовать в сентябрьских выборах в Госдуму. Программа включает в себя инициативы граждан, которые партия собирала два месяца, поэтому документ называется "народной программой".
Свои предложения в программу внес также президент России Владимир Путин, выступивший во вторник перед делегатами съезда.
Как готовилась программа
Российское законодательство обязывает партии, участвующие в выборах в Госдуму, не позднее чем за 20 дней до голосования опубликовать свою предвыборную программу не менее чем в одном государственном периодическом печатном издании и разместить ее в интернете.
Работа над проектом программы "Единой России" началась еще в конце 2020 года, а на первом этапе предвыборного съезда в июне, когда утверждались списки кандидатов на выборы, партия дала старт масштабной кампании по сбору предложений граждан в программный документ. Для этого был открыт специальный сайт np.er.ru, через который шел сбор предложений россиян и их анкетирование по основным вопросам развития их территорий, аналогичная работа велась в офлайн-формате. На федеральных и региональных площадках шло обсуждение поступающих предложений с экспертами и представителями органов власти.
По данным председателя "Единой России" Дмитрия Медведева, в общей сложности от граждан поступило свыше 2 млн предложений.
Инициативы президента
Президент, который принимал участие и в июньском этапе съезда, представил свои предложения в программу. При этом он отметил, что делает это и как глава государства, и как гражданин России.
Так, он назвал заботу о пенсионерах и помощь им на дому одной из приоритетных задач партийной программы. Глава государства потребовал от правительства максимально оперативно организовать проведение единовременных выплат пенсионерам в размере 10 тыс. рублей и сообщил, что индексация пенсий в 2022 году будет проведена на уровне выше инфляции.
Путин также предложил индексировать довольствие военнослужащих выше инфляции в 2022-2023 годах и пообещал единовременную выплату в 15 тыс. рублей в этом году не только военнослужащим, но и курсантам, и сотрудникам правоохранительных органов.
Российский лидер предложил запретить списание соцвыплат по исполнительному производству, выступил за подготовку программы поддержки занятости людей с ограниченными возможностями здоровья, призвал поддерживать фермеров, затронул проблему обновления парка авиации, в том числе санитарной, предложил выделить 45 млрд рублей на новую программу по расселению жилья, признанного аварийным на 1 января 2021 года.
Путин затронул в своем выступлении и тему вакцинации. Он еще раз подчеркнул, что нельзя никого принуждать к тому, чтобы сделать прививку, тем более угрожать увольнением, отметив необходимость убеждать людей. Говоря в целом о медицине, он отметил, что медицинская реабилитация в России должна стать современной и доступной.
Отдельно Путин остановился на международной повестке. В частности, он отметил, что Россия внимательно следит за ситуацией в Афганистане, но не собирается втягивать свои вооруженные силы "в конфликт всех против всех". Президент подчеркнул, что угроза международного терроризма по-прежнему сохраняется, но у России есть возможности эффективно защитить своих граждан от нее. В этой связи он поручил МИД и силовым ведомствам усилить меры по обеспечению безопасности граждан РФ на фоне ситуации в Афганистане, которая может привести к прямой эскалации в сопредельных государствах.
В заключении он заявил, что долг "Единой России" - надежно защитить суверенитет России, ответить на масштабные вызовы и двигаться вперед.
По словам Медведева, инициативы президента будут включены в программу. Для этого программной комиссии партии было дано поручение доработать документ после его принятия на съезде в целом.
Инициативы россиян
Предложения граждан и сформулированные на их основе ключевые тезисы программы по ее разделам были обозначены делегатами съезда.
Так, уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова, входящая в общефедеральную часть списка партии, представила инициативы в области поддержки семей, главный врач больницы №40 в московской Коммунарке Денис Проценко - в области развития здравоохранения. Прозвучали программные инициативы в области развития культуры и образования, поддержки сельского хозяйства и волонтерства, благополучия граждан и защиты интересов людей труда.
В частности, Кузнецова предложила включить в "народную программу" партии дополнительные меры по поддержке многодетных семей и упрощению погашения ипотеки, инициативу по внедрению в России института сертифицированных нянь, поддержке молодых семей и семей в трудной жизненной ситуации, а также семей, где воспитываются дети с особенностями развития.
Главный технический руководитель по спецпроектам и вооружению "Севмаша" Александр Спиридонов проинформировал, что программа предусматривает выделение дополнительных 30 млрд рублей на развитие системы профессиональной подготовки, фиксирует задачи по развитию инженерных школ по наиболее перспективным направлениям техники и технологий.
Программа была принята съездом единогласно.
Входящий в общефедеральную пятерку списка единороссов министр обороны Сергей Шойгу предложил ежегодно проводить большие партийные конференции, на которых оценивать реализацию программы. С этим согласился Медведев. "С принятием программы работа не заканчивается, даже в случае победы на выборах, а только начинается", - констатировал он.
Председатель "Единой России" также напомнил, что после выборов состоится третий этап партийного съезда, на котором будут подведены итоги избирательной кампании. Медведев высказал надежду, что этот этап "пройдет в мажорном настроении по итогам победы" единороссов на выборах.
Выборы в Госдуму пройдут 17-19 сентября.