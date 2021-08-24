Съезд "Единой России" утвердил предвыборную "народную программу"

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. "Единая Россия" на втором этапе своего предвыборного съезда, прошедшего во вторник в Москве, утвердила проект предвыборной программы, с которой будет участвовать в сентябрьских выборах в Госдуму. Программа включает в себя инициативы граждан, которые партия собирала два месяца, поэтому документ называется "народной программой".

Свои предложения в программу внес также президент России Владимир Путин, выступивший во вторник перед делегатами съезда.

Как готовилась программа

Российское законодательство обязывает партии, участвующие в выборах в Госдуму, не позднее чем за 20 дней до голосования опубликовать свою предвыборную программу не менее чем в одном государственном периодическом печатном издании и разместить ее в интернете.

Работа над проектом программы "Единой России" началась еще в конце 2020 года, а на первом этапе предвыборного съезда в июне, когда утверждались списки кандидатов на выборы, партия дала старт масштабной кампании по сбору предложений граждан в программный документ. Для этого был открыт специальный сайт np.er.ru, через который шел сбор предложений россиян и их анкетирование по основным вопросам развития их территорий, аналогичная работа велась в офлайн-формате. На федеральных и региональных площадках шло обсуждение поступающих предложений с экспертами и представителями органов власти.

По данным председателя "Единой России" Дмитрия Медведева, в общей сложности от граждан поступило свыше 2 млн предложений.

Инициативы президента

Президент, который принимал участие и в июньском этапе съезда, представил свои предложения в программу. При этом он отметил, что делает это и как глава государства, и как гражданин России.