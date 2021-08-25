Песков: закон об иноагентах при необходимости будет обсуждаться на встречах с Путиным

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Вопросы, касающиеся работы закона об иноагентах, будут при необходимости обсуждаться на встречах с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом заявил журналистам в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он обратил внимание, что Минюстом уже были даны разъяснения о действии этой нормы. Представитель Кремля отметил, что за дальнейшими разъяснениями в ведомство будут обращаться руководители СМИ, которые уже декларировали такое намерение.

"Это абсолютно нормальный, правильный рабочий процесс. И, конечно, при необходимости эти вопросы будут ставиться и на встрече с президентом", - заверил Песков.

По его словам, если "в ходе общения с Минюстом будут выявлены какие-то непонятные места, их предстоит прояснять".

Закон о СМИ-иноагентах в России был принят в 2017 году, вскоре после того, как Минюст США потребовал от RT America - филиала российской телекомпании - зарегистрироваться в качестве иностранного агента на территории Соединенных Штатов. На СМИ-иноагентов были распространены те же требования, что и на некоммерческие организации - иностранные агенты. Они обязаны предоставлять данные о персональном составе руководства, расходовании средств, аудиторской проверке, а также маркировать свои материалы с указанием статуса СМИ-иноагента.