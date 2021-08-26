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Смена власти в Афганистане

Посол РФ в Лондоне заявил, что Москва не торопится признавать "Талибан"

Андрей Келин отметил, что признавать талибов и вести с ними диалог - "разные вещи"

ЛОНДОН, 26 августа. /ТАСС/. Россия не торопится признавать власть движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) в Афганистане, но не обращать внимания на новую реальность не может. Об этом заявил в четверг в интервью телевизионной программе Hard Talk вещательной корпорации Би-би-си посол РФ в Великобритании Андрей Келин.

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"Мы анализируем ситуацию. Мы не спешим признавать или делать какие-либо политические шаги. Мы смотрим, что происходит. Мы будем следить за ситуацией с правами человека, за тем, что происходит с правительством, и особенно за тем, что произойдет в плане ситуации с терроризмом на границах с государствами Центральной Азии, будет ли распространение наркотиков и преступности. Это вызывает у нас самую большую озабоченность", - сказал он.

Вместе с тем дипломат предупредил, что признавать талибов и вести с ними диалог - "разные вещи". "Уже какое-то время мы сохраняем связи с талибами, мы говорим с ними в формате так называемой расширенной "тройки" [Россия, США, Китай и Пакистан], - отметил Келин. - Они - часть афганского общества, мы не можем не обращать на них внимания, это реальность. Мы продолжаем говорить с ними".

Коснувшись того, каким в Москве видят будущее афганское руководство, посол сказал: "Это должно быть инклюзивное правительство, только весь народ Афганистана может определять свое будущее".

Теги
АфганистанРоссияКелин, Андрей ВладимировичСмена власти в Афганистане
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