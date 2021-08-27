Захарова после заявления Байдена задалась вопросом, знали ли США о локациях объектов ИГ

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова задалась вопросом об осведомленности США о местоположении лидеров и объектов запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство" (ИГ).

Захарова прокомментировала в своем Telegram-канале слова президента США Джо Байдена, который заявил, что отдал приказ готовить удары по лидерам и объектам ИГ после терактов в Афганистане. "То есть США знали, где находятся лидеры и объекты ИГИЛ?!" - написала она.

В четверг возле здания аэропорта Кабула произошла серия взрывов. По последним данным СМИ, погибли не менее 90 человек, в том числе 12 американских военнослужащих. Движение "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) решительно осудило произошедшие и пообещало привлечь виновных к ответственности.