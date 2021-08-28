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Захарова: нидерландские журналисты признали риск полетов над востоком Украины в 2014 году

Изначально они проявили неестественную эмпатию к киевскому режиму и его выходкам, отметила официальный представитель МИД РФ

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Нидерландские журналисты признали, что при полетах над территорией востока Украины в 2014 году существовал определенный риск, который в итоге привел к человеческим жертвам. Об этом написала в субботу в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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Дипломат обратила внимание на статью в нидерландской прессе, в которой журналисты анализируют рекомендации Совета по вопросам безопасности Нидерландов и сравнивают текущую ситуацию в Афганистане и обстановку на востоке Украины в 2014 году. "Эксперты из Нидерландов полагают, что в настоящий момент риска случайного уничтожения голландского гражданского воздушного судна в небе над Афганистаном нет. Зато такой риск был на Украине семь лет назад и, к сожалению, привел к человеческим жертвам, - указала она. - Напомню, что речь о статье голландских журналистов в голландской же прессе, изначально проявивших неестественную эмпатию к киевскому режиму и его выходкам. Но время все расставляет на свои места".

Захарова отметила, что движение "Талибан" (запрещено в РФ) практически сразу после своего прихода к власти в Кабуле, 16 августа 2021 года, обратилось с призывом не использовать гражданскими судами воздушное пространство над Афганистаном в ближайшее время. "Поддерживаемые демократическим Западом власти Украины, которые вовсю с 2014 года вели боевые действия у себя на востоке страны, и не думали этого делать", - подчеркнула официальный представитель дипведомства.

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АфганистанУкраинаНидерландыРоссияРасследование крушения Boeing в Донецкой областиЗахарова, Мария ВладимировнаСмена власти в Афганистане
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