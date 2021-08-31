Захарова: большинство предложений РФ проигнорированы в резолюции СБ ООН по Афганистану

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Большая часть предложений и призывов российской стороны была проигнорирована в резолюции Совета Безопасности ООН по Афганистана. Об этом говорится в распространенном во вторник комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Большинство наших предложений остались проигнорированными. Авторы резолюции наотрез отказались включать в параграф, посвященный борьбе с терроризмом, упоминание ИГИЛ (прежнее название ИГ, запрещена в РФ) и "Исламского движения Восточного Туркестана", которые представляют серьезную угрозу безопасности в регионе, - говорится в сообщении. - В тексте также не нашли отражение тезисы о важности не допустить, чтобы эвакуация квалифицированных афганских кадров негативно сказывалась на социально-экономическом положении страны и ее способности к достижению Целей устойчивого развития, а также о пагубном влиянии заморозки национальных финансовых активов на экономическую и гуманитарную ситуацию в Афганистане".

Как отметила дипломат, резолюция 2593 была подготовлена западной "тройкой" постоянных членов СБ (США, Великобритания, Франция) при "значительном вкладе" России "в придание документу максимально сбалансированного вида, чтобы он отвечал актуальным задачам афганского урегулирования". Однако, по словам Захаровой, в итоговой редакции "не встретили понимания" и призывы Москвы добавить в положение по гуманитарному содействию "ссылку на императив реализации такой деятельности в строгом соответствии с руководящими принципами ООН по оказанию гуманитарной помощи, содержащимися в резолюции Генассамблеи 46/182".

"В очередной раз разочаровала практика западных партнеров по созданию искусственного цейтнота при согласовании документов Совета, - продолжила дипломат. - Причем есть все основания полагать, что Вашингтон, Лондон и Париж успели "обкатать" текст в узком формате, лишь в последний момент представив его на рассмотрение в Совет. Об этом можно судить по утечкам в СМИ информации об инициативе "тройки" еще до получения российской стороной каких-либо сигналов от ее авторов".

Вместе с тем в Москве фиксируют, что в работе над текстом некоторые озабоченности российской стороны все же были учтены. Так, в итоговой редакции "фокус документа перемещен на важнейшие вопросы противодействия терроризму", "удалены наиболее интрузивные пассажи по правочеловеческой проблематике, нарушающие суверенитет Афганистана", а также был "добавлен пункт о необходимости предупреждения возможных повторных террористических атак в аэропорту Кабула". "Через позитив рассматриваем включение в резолюцию призыва к международным донорам и гуманитарным агентствам оказывать помощь Афганистану и основным странам-реципиентам беженцев", - указала Захарова.

С учетом соотношения учтенных и проигнорированных предложений Москвы, Россия все же в конченом итоге голосования по тексту "была вынуждена воздержаться", равно как и Китай. "Надеемся, что западные партнеры в дальнейшем будут более внимательно учитывать озабоченности своих коллег по Совету в работе на афганском направлении. Исходим из того, что сохранение единства СБ в отношении проблематики урегулирования в Афганистане является приоритетом на данном важнейшем для страны и всего региона этапе", - резюмировала представитель МИД.