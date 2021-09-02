Песков рассказал, что восхищается экспертным подходом Путина в любой сфере

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что искренне восхищается Владимиром Путиным, потому что глава государства на уровне экспертов разбирается во всех темах.

"Президент занимается всем: он сегодня занимается рыбной отраслью, завтра - вакцинами, фармацевтикой, потом сельским хозяйством, развитием Дальнего Востока. Миллиарды тем. И я, конечно, искренне восхищаюсь нашим президентом", - поделился представитель Кремля, выступая на марафоне "Новое знание" на полях Восточного экономического форума.

По словам Пескова, Путин тщательно готовится к каждому мероприятию, всегда "экспертно подходит к каждой области, общается с реальными знатоками", спорит и обсуждает с ними темы на равных.

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.