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Смена власти в Афганистане
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Захарова заявила, что Россия рассматривает доставку гуманитарной помощи в Афганистан

Определенную озабоченность у Москвы вызывает нарастание социально-экономической напряженности в Афганистане, отметила дипломат

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Россия прорабатывает возможность доставки в Афганистан гуманитарной помощи. Об этом сообщила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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"В Кабуле и других крупных городах возникает недовольство политикой движения талибов (движение "Талибан" запрещено в РФ) на фоне роста цен на товары первой необходимости, продовольствия, топлива. В связи с этим мы призываем международное сообщество к принятию действенных мер по недопущению гуманитарного кризиса в Афганистане. Со своей стороны прорабатываем возможность доставки в Кабул российской гуманитарной помощи", - сказала она.

"Определенную озабоченность у нас вызывает нарастание социально-экономической напряженности в Афганистане, связанной с приостановлением финансовой, материально-технической помощи со стороны традиционных доноров из числа западных государств. Сохраняется неопределенность относительно возобновления работы госучреждений, банков", - добавила дипломат.

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АфганистанРоссияЗахарова, Мария ВладимировнаСмена власти в Афганистане
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