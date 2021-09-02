Захарова заявила, что Россия рассматривает доставку гуманитарной помощи в Афганистан

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Россия прорабатывает возможность доставки в Афганистан гуманитарной помощи. Об этом сообщила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В Кабуле и других крупных городах возникает недовольство политикой движения талибов (движение "Талибан" запрещено в РФ) на фоне роста цен на товары первой необходимости, продовольствия, топлива. В связи с этим мы призываем международное сообщество к принятию действенных мер по недопущению гуманитарного кризиса в Афганистане. Со своей стороны прорабатываем возможность доставки в Кабул российской гуманитарной помощи", - сказала она.

"Определенную озабоченность у нас вызывает нарастание социально-экономической напряженности в Афганистане, связанной с приостановлением финансовой, материально-технической помощи со стороны традиционных доноров из числа западных государств. Сохраняется неопределенность относительно возобновления работы госучреждений, банков", - добавила дипломат.