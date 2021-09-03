Захарова: ситуация в Афганистане показала, что НАТО не может координировать свои действия

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Ситуация с выводом военнослужащих США из Кабула свидетельствует, что ни Вашингтон, ни НАТО не способны координировать свои действия. Об этом написала в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале .

"Ситуация в Афганистане наглядно показала: ни НАТО в целом, ни США в частности не способны эффективно планировать и координировать свои действия. Более того, США оказались абсолютно некомпетентной стороной в качестве руководящей силы. А видеокадры самоунижения "непобедимой машины", облетевшие весь мир, убедительнее всех военных расчетов демонстрируют абсолютную несостоятельность НАТО в качестве военно-политического блока, претендующего на ведущую роль в обеспечении мирового порядка", - указала дипломат.

Захарова также обратите внимание, что в НАТО, несмотря на провал в Афганистане, собираются провести большое число военных учений, особенно в Прибалтике и странах Восточной Европы, а также нарастить присутствие организации в Арктике. "Судя по катастрофе НАТО в Афганистане, альянсу нужны учения не в полях и лугах, а в горах и степях. Но, видимо, действительно заигрались в виртуальное противостояние России", - подчеркнула она.

"Деградация альянса очевидна. Использованную в Ираке технику хотя бы довезли до Прибалтики, подарив груды рухляди вассалам. В Афганистане силы иссякли настолько, что автомобили и вертолеты оставили тем, против кого их туда собственно и забрасывали", - добавила официальный представитель российского дипведомства.