Захарова напомнила США и Украине, что РФ не является стороной минских договоренностей

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ напомнила США и Украине, что Россия не является стороной минских договоренностей и призвала посольство США в Москве рассказать об этом американскому диппредставительству в Киеве.

Так Захарова прокомментировала сообщения о том, что посольство США на Украине призвало Россию полностью выполнить свои минские обязательства. "Не знала, что посольство США на Украине по совместительству выполняет функции американского диппредставительства в России. Оптимизация у них такая, что ли?" - написала она в воскресенье в своем телеграм-канале.

"А пока нам об этом ничего неизвестно, призываю посольство США в России рассказать посольству США на Украине, что Россия не является стороной минских договоренностей. При этом комплекс мер обязателен к исполнению сторонами внутриукраинского конфликта: Киевом и Донецком с Луганском", - указала она.

Как подчеркнула Захарова, в документах минского пакета нет ни слова о каких бы то ни было обязательствах РФ, но такие обязательства имеют стороны конфликта, которыми являются власти Украины и вооруженные силы Украины с одной стороны, а также представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей и их вооруженные формирования - с другой.

Она напомнила, что побуждать стороны к выполнению своих обязательств взялись участники нормандского формата: Россия, Германия, Франция. "Свою часть работы российская сторона исправно выполняет. Франции и Германии последнее время делать это все труднее, учитывая, что Киев и косвенно, и прямо заявил о неактуальности минских договоренностей. Саботаж киевским режимом своих прямых обязательств, закрепленных решением СБ ООН, из фактически молчаливой фазы перешел в демонстративно практическую", - указала Захарова.

"Если США по-настоящему хотят, чтобы минские договоренности были выполнены, они могут оказать влияние на Киев и побудить его выполнить все пункты в обозначенной последовательности, - отметила дипломат. - Что мешает Вашингтону это сделать? Ведь по другим вопросам (земельная и судебная реформы, закупки вооружений, здравоохранение) американские указания выполняются киевским режимом ретиво".