ГИК Петербурга после замечаний ЦИК по плакатам направил рекомендации нижестоящим комиссиям

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 сентября. /ТАСС/. Санкт-Петербургская городская избирательная комиссия (ГИК) после замечаний ЦИК по замене плакатов с изображением двух двойников кандидата от партии "Яблоко", депутата заксобрания Санкт-Петербурга Бориса Вишневского направила рекомендации в нижестоящие комиссии. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе горизбиркома.

На заседании 6 сентября председатель Центризбиркома России Элла Памфилова попросила главу городской избирательной комиссии Санкт-Петербурга Наталью Чечину заменить плакаты с изображением двух двойников кандидата Вишневского, а также предложила этим двум кандидатам сняться с выборов, если у них осталась совесть.

"Санкт-Петербургской избирательной комиссией направлены соответствующие рекомендации в территориальные избирательные комиссии, осуществляющие полномочия окружной избирательной комиссии одномандатных избирательных округов по выборам депутатов Государственной думы Федерального Собрания восьмого созыва и выборам депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва", - сказали в пресс-службе горизбиркома, отвечая на запрос ТАСС о том, как в комиссии будут реагировать на замечания ЦИК.

Ранее в рамках предвыборной кампании в Петербурге два кандидата-самовыдвиженца в законодательное собрание сменили имя и фамилию, став полными тезками Вишневского. Кроме того, на предвыборных плакатах они поменяли себе внешность, став похожими на кандидата от "Яблока".

Памфилова также напомнила на заседании, что Центризбирком после выборов в сентябре планирует подготовить рекомендации для законодателей по борьбе с технологией использования кандидатов-двойников в ходе избирательных кампаний.

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.