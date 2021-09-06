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Смена власти в Афганистане

Захарова заявила, что в НАТО не могут разобраться, кто виноват в случившемся в Афганистане

Официальный представитель МИД РФ отметила, что власти Британии винят в случившемся тех, кто заключил соглашения с "Талибаном" в Дохе

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Страны НАТО не могут разобраться в том, кто виноват в произошедших в Афганистане событиях. Об этом заявила в понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1".

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"Нужно понять, кто виноват. Они не могут. Госдепартамент [США] кивает на Пентагон, Пентагон отправляет всех в Госдепартамент. Нынешний президент говорит о том, что виноват президент прошлый США, прошлый говорит, что виновата нынешняя администрация. <...> Генсек НАТО обвинил, как вы думаете, кого? Афганский народ и непосредственного президента Афганистана. Как будто не НАТО с США за ним стояли", - сказала она.

По ее словам, власти Британии винят в случившемся тех, кто заключил соглашения с "Талибаном" (запрещен в РФ) в Дохе, а в Канаде называют талибов "братьями". "Если НАТО это одна семья, то брат Канады всем членам НАТО брат", - резюмировала дипломат.

Теги
АфганистанРоссияЗахарова, Мария ВладимировнаСмена власти в Афганистане
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