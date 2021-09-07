ЦИК принял более 3,3 млн заявок на голосование онлайн и по месту пребывания

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Центризбирком России принял свыше 3,3 млн заявлений от граждан о желании проголосовать на предстоящих выборах в сентябре с помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ) и по месту пребывания в рамках механизма "Мобильный избиратель". Об этом сообщил зампредседателя ЦИК Николай Булаев в ходе церемонии открытия второго тестирования ДЭГ во вторник.

"На сегодняшнее утро у нас записались для участия в ДЭГ 1 млн 893 тыс. человек. Понимаем, что будет не меньше 2 млн за оставшиеся дни. Это огромная цифра от того количества избирателей, которые могли бы проголосовать", - сказал Булаев.

По его словам, всего "в рамках "Мобильного избирателя" и на ДЭГ подали заявления 3 млн 385 тыс. человек".

Он отметил, что цифры по заявлениям, которые имеются на сегодняшний день, "абсолютно точно демонстрируют, что ДЭГ у людей востребовано". "Востребовано, может быть, даже в большем объеме, чем мы ожидали. Это говорит о том, что доверие к системе есть. И это говорит о том, что у системы ДЭГ есть перспектива развития. Нам очень важно по завершении проекта, что "Ростелеком" должен представить результаты НИОКР [научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы]. И в этих результатах будут определены основные направления, в которых могло бы развиваться ДЭГ в России", - подчеркнул Булаев.

Прием заявлений о желании проголосовать с помощью онлайн-голосования продлится до 13 сентября. Для этого необходимо иметь подтвержденную учетную запись на едином портале госуслуг, а также номер мобильного телефона российского оператора связи. Москвичи также могут подать заявление через портал mos.ru. Проголосовать онлайн можно будет с 08:00 до 20:00 мск в течение трех дней (с 17 по 19 сентября) на порталах vybory.gov.ru и mos.ru.

Избиратели, которые на выборах в сентябре хотят проголосовать не по месту регистрации, а на более удобном для них избирательном участке, могут подать соответствующие заявления также до 13 сентября. Прикрепиться к участку для голосования можно будет в любом территориальном избиркоме (ТИК), многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) или на едином портале госуслуг. С 8 до 13 сентября сделать это можно и в любой участковой избирательной комиссии (УИК).