Песков заявил, что Россия пока не принимала никаких решений о признании талибов

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Москва пока не принимала никаких решений о признании движения "Талибан" (запрещено в РФ), российская сторона пытается понять, насколько заявления талибов будут соотноситься с реальными действиями. Об этом заявил во вторник журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Вы знаете, что пока никаких решений о признании талибов не принималось. Кроме того, вы также знаете, что, действительно, мы весьма тщательно отслеживаем все, что там происходит. А главное, что мы пока пытаемся понять, насколько обещания талибов и заявления будут коррелировать с их будущими действиями", - сказал представитель Кремля, отвечая на просьбу прокомментировать приглашение талибов в адрес российской стороны поучаствовать в церемонии объявления состава нового правительства Афганистана.

Песков подчеркнул, что для Москвы важно понять, как будет выглядеть политическая система в Кабуле при талибах "и в системном, и в персональном плане".

Как заявил в понедельник телеканалу Al Jazeera представитель движения "Талибан", талибы пригласили Россию, а также Турцию, Китай, Иран, Пакистан и Катар принять участие в мероприятии, посвященном объявлению состава нового афганского правительства.