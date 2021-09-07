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Смена власти в Афганистане
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Песков заявил, что Россия пока не принимала никаких решений о признании талибов

Как сообщил пресс-секретарь президента РФ, в Кремле пытаются понять, "насколько обещания талибов и заявления будут коррелировать с их будущими действиями"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Сергей Бобылев/ТАСС
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Москва пока не принимала никаких решений о признании движения "Талибан" (запрещено в РФ), российская сторона пытается понять, насколько заявления талибов будут соотноситься с реальными действиями. Об этом заявил во вторник журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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"Вы знаете, что пока никаких решений о признании талибов не принималось. Кроме того, вы также знаете, что, действительно, мы весьма тщательно отслеживаем все, что там происходит. А главное, что мы пока пытаемся понять, насколько обещания талибов и заявления будут коррелировать с их будущими действиями", - сказал представитель Кремля, отвечая на просьбу прокомментировать приглашение талибов в адрес российской стороны поучаствовать в церемонии объявления состава нового правительства Афганистана.

Песков подчеркнул, что для Москвы важно понять, как будет выглядеть политическая система в Кабуле при талибах "и в системном, и в персональном плане".

Как заявил в понедельник телеканалу Al Jazeera представитель движения "Талибан", талибы пригласили Россию, а также Турцию, Китай, Иран, Пакистан и Катар принять участие в мероприятии, посвященном объявлению состава нового афганского правительства.

Теги
АфганистанРоссияПесков, Дмитрий СергеевичСмена власти в Афганистане
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