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Единый день голосования

В Иране откроют четыре участка для голосования на выборах в Госдуму

Желающие смогут проголосовать в Тегеране, Исфахане, Реште и поселке Марварид

ТЕГЕРАН, 7 сентября. /ТАСС/. Для голосования на выборах в Госдуму будут открыты 19 сентября четыре избирательных участка на территории Ирана. Об этом сообщила во вторник пресс-служба посольство России в Тегеране.

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"19 сентября 2021 года на территории Ирана будут открыты избирательные участки для голосования на выборах депутатов в Госдуму восьмого созыва", - говорится в сообщении. Отмечается, что желающие смогут проголосовать в Тегеране (посольство России), Исфахане (генеральное консульство РФ), Реште (генеральное консульство РФ) и поселке Марварид (населенный пункт для российский специалистов, работающих на АЭС "Бушер").

"Голосование пройдет с 8 до 20 часов по местному времени (06:30 - 18:30 мск). Для участия в голосовании предварительная регистрация не требуется", - сообщает пресс-служба.

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