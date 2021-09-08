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Посольство РФ заявило, что пострадавших среди россиян после землетрясения в Мексике нет

Повреждений и пострадавших в посольстве нет

МЕХИКО, 8 сентября. /ТАСС/. Граждане РФ не пострадали при землетрясении магнитудой 7,1, произошедшем в Мексике во вторник вечером. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь российского дипломатического представительства в республике Евгений Ненашкин.

"Повреждений и пострадавших в посольстве нет, сообщений о пострадавших среди российских граждан в результате землетрясения в посольство не поступало, - сказал он. - Ситуацию держим на контроле".

Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км, а эпицентр находился в 11 км к юго-западу от города Акапулько в юго-западном штате Герреро. В столице, расположенной примерно в 300 км от этого курорта, сработала система оповещения о сильном подземном толчке. Как заявил в коротком видеообращении президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор, удар стихии не причинил серьезных разрушений.

По данным властей Герреро, в муниципалитете Коюка-де-Бенитес один человек погиб.

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