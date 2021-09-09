Захарова заявила, что инцидентов с россиянами в Гвинее не происходило

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Посольство России в Гвинее, где власть захватили военные, не фиксировало инцидентов с россиянами. Об этом в четверг на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Что известно о ситуации в Гвинее

"По сведениям нашего диппредставительства, в этой стране [Гвинее] обстановка вокруг посольства России остается спокойной. Каких-либо инцидентов с участием российских граждан, сотрудников, работающих в стране российских компаний не отмечено, - сказала Захарова. - С нашими соотечественниками поддерживается постоянная связь, принимаются все необходимые меры по обеспечению их безопасности".

Захарова также отметила, что МИД рекомендует россиянам воздержаться от поездок в Гвинею.

5 сентября полковник Мамади Думбуя, командующий элитным подразделением спецназа Гвинеи, объявил о задержании возглавляющего страну с 2010 года 83-летнего президента Альфы Конде. Мятежники сформировали Национальный комитет по сплочению и развитию Гвинеи, отменили конституцию, распустили правительство и парламент, назначали военных губернаторов, ввели комендантский час. Думбуя сообщил, что Конде после ареста был предоставлен врач. Ключевые страны мира, включая Россию, осудили неконституционные действия военных, призвав освободить Конде и урегулировать ситуацию путем переговоров.