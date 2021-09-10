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Мятеж военных в Гвинее

Посольство России назвало относительно спокойной обстановку в Гвинее

В диппредставительстве отметили, что непосредственной угрозы российским гражданам не просматривается, обращений от соотечественников о помощи не поступало

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Обстановка в Гвинее на данный момент достаточно спокойная, российские граждане не обращались за помощью в посольство. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в диппредставительстве РФ в Конакри.

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Что известно о ситуации в Гвинее

"Обстановка в стране относительно спокойная. Посольство работает в обычном режиме", - сообщили в посольстве.

В диппредставительстве отметили, что непосредственной угрозы российским гражданам не просматривается, обращений от соотечественников о помощи не поступало.

5 сентября полковник Мамади Думбуя, командующий элитным подразделением спецназа Гвинеи, объявил о задержании президента Альфы Конде, возглавлявшего страну с 2010 года. Мятежники сформировали Национальный комитет по сплочению и развитию Гвинеи, отменили конституцию, распустили правительство и парламент, назначали военных губернаторов, ввели комендантский час.

В пятницу Африканский союз приостановил членство Гвинеи в объединении после случившегося в этой стране военного переворота.

Теги
ГвинеяРоссияМятеж военных в Гвинее
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