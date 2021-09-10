Эксперт: интеграция России и Белоруссии углубится, но о поглощении речи не идет

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Процесс углубления интеграции между Москвой и Минском будет идти более активно после подписания президентами двух стран Владимиром Путиным и Александром Лукашенко 28 союзных программ, но о поглощении Белоруссии Россией речь не идет. Такое мнение в пятницу в разговоре с корреспондетом ТАСС выразил генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

По словам эксперта, подписание дорожных карт демонстрирует, что стороны, наконец, смогли прийти к соглашению по тем аспектам, по которым раньше не удавалось договориться, и это указывает на серьезный настрой Москвы и Минска на дальнейшее сближение. Он обратил внимание, что подписание соглашений значительно облегчит двустороннее сотрудничество в области экономики.

"Может, и будет работать парламент Союзного государства, об этом говорилось давно и много, но, мне так кажется, обе стороны - и Путин, и Лукашенко - будут избегать любых решений и формулировок, которые можно будет трактовать как поглощение Белоруссии Россией. Все понимают, что это создаст много проблем. Может быть, белорусский национализм не очень сильный, но он существует и такое решение его может подогреть. Кроме того, совершенно ясно, что на Западе это будет воспринято как "очередное проявление российского экспансионизма" и может даже спровоцировать какие-то дополнительные антироссийские акции", - сказал Кортунов.

Россия и Белоруссия, по мнению собеседника агентства, будут проявлять осторожность в создании межгосударственных институтов, и развитие двустороннего сотрудничества будет касаться в первую очередь торгово-экономической сферы. В частности, предположил эксперт, российские бизнесмены могут получить доступ к каким-то дополнительным белорусским активам. При этом углубление экономического взаимодействия неизбежно окажет влияние и на общественно-политическое сотрудничество, указал Кортунов.

"Положение у Лукашенко довольно тяжелое - большие дефициты, отказ западных партнеров от совместных проектов. Сектора, которые не стали непосредственно объектами санкционного давления, вызывают опасения у потенциальных инвесторов и партнеров. Конечно, это все надо учитывать. Все это делает сближение с Россией практически безальтернативным", - резюмировал специалист.

Логика восстановлена

Заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин указал на то, что подписание 28 дорожных карт возвращает процесс интеграции России и Белоруссии в более привычное русло, когда для углубления взаимодействия "сначала создается экономическая база, а потом добавляется политическая надстройка".

"Россия и Белоруссия долго пытались начать с крыши, то есть с политической надстройки, ситуация сопротивлялась, потому что не было до этого экономического фундамента. Так строили тот же самый ЕС - сначала Европейское объединение угля и стали (ЕОУС), потом общий рынок, а уже потом Евросоюз с общим парламентом, общей валютой. А у нас, как всегда, и коммунизм за 10 лет, и Союзное государство быстро построить надо. Не получилось, но, наконец, это поняли и заложили фундамент этими вот 28 документами", - отметил специалист.

Эксперт назвал результаты встречи Путина и Лукашенко прорывными и выразил уверенность, что, поскольку сторонам удалось договориться по вопросам, которые долго являлись камнем преткновения, в частности соглашения в области топливно-энергетического комплекса, то все договоренности будут реализованы. В то же время аналитик не ожидает резкого ускорения политической интеграции между Москвой и Минском и отмечает сложности, которые встанут на пути создания Союзного парламента.

"Мне кажется, очень сложно создавать Союзный парламент между двумя субъектами столь сильно разнящимися по населению, территории, ВВП. Скорее такого рода политическая надстройка возникнет в ЕАЭС: то есть где больше субъектов и легче будет сформировать правила, по которым он будет избираться.

Но самое главное, что Путин прямо сказал, что создание Союзного парламента - это проблема не завтрашнего дня. Для этого должен быть построен твердый фундамент экономических и финансовых интеграционных отношений между странами", - подчеркнул Жарихин.

Как сообщалось в четверг, по итогам встречи Путина и Лукашенко в Кремле были согласованы все 28 союзных программ двух государств. Президент РФ отметил, что на переговорах удалось достичь договоренностей о проведении общей макроэкономической политики, интеграции платежных систем, углублении сотрудничества в информационной безопасности, в таможенной, налоговой, энергетической сферах и на других направлениях.