Путин назначил Чуприяна врио главы МЧС

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Первый замглавы МЧС РФ генерал-полковник внутренней службы Александр Чуприян будет временно исполнять обязанности руководителя этого ведомства. Распоряжение президента РФ Владимира Путина об этом опубликовано в пятницу на официальном портале правовой информации.

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"Возложить временное исполнение обязанностей министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий на первого заместителя министра <...> генерал-полковника внутренней службы Чуприяна Александра Петровича", - говорится в документе. Распоряжение вступило в силу.

В среду, 8 сентября, в МЧС сообщили, что руководитель ведомства Евгений Зиничев погиб на учениях в Норильске при исполнении служебного долга. Ему было 55 лет.

С 1987 года Зиничев работал в органах государственной безопасности. В конце июля 2016 года был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Калининградской области, с октября 2016 по май 2018 года был заместителем директора ФСБ России.

С 18 мая 2018 года Зиничев занимал пост главы МЧС РФ.

По действующим нормативным документам, в случае отсутствия главы министерства врио министра становится его первый заместитель. Генерал-полковник внутренней службы Александр Чуприян занимает пост первого заместителя главы МЧС России с 4 июня 2018 года.