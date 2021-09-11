Медведев назвал кампанию США в Афганистане "бессмысленной и бесславной"

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Кампания США в Афганистане завершилась бесславно, а вложенные в нее Вашингтоном деньги оказались бессмысленной тратой. Такое мнение выразил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в статье "Совершить демократическое чудо извне невозможно", опубликованной в субботу, в годовщину теракта 11 сентября, в интернет-издании " Газета.ру ".

"Двадцать лет назад в США был совершен самый кровавый теракт в новейшей истории человечества. Весь мир потрясли кадры видеохроники, когда угнанные террористами самолеты врезались в здания Всемирного торгового центра, рушатся и горят знаменитые "башни-близнецы" - символ успешной и процветающей Америки. Люди, умоляющие о помощи с верхних этажей небоскребов, паника и хаос, царящие на улицах Нью-Йорка", - напомнил Медведев.

Он рассказал, что наблюдал за происходящим в прямом эфире. "Было невозможно поверить, что происходящее - страшная реальность, а не очередной голливудский блокбастер", - признался зампред Совбеза, который в 2001 году занимал пост первого заместителя руководителя Администрации президента РФ.

"Шок был всеобщим. Почти три тысячи погибших, десятки раненых - граждане США и более 90 других стран. Мировое сообщество столкнулось с беспрецедентной угрозой. Перед лицом фанатиков оказалась бессильна страна-лидер, обладающая огромным экономическим потенциалом и военной мощью", - отметил Медведев, напомнив, что "ответственность за теракты взяла на себя группировка "Аль-Каида" (организация запрещена в России)". "Такой вызов требовал немедленного ответа, и Америка объявила терроризму войну", - указал заместитель председателя СБ РФ.

Бесславная кампания

По его словам, "принцип "кровь за кровь" был немедленно реализован на практике, США начали вооруженную интервенцию в Афганистан, где скрывался лидер "Аль-Каиды" Усама бен Ладен, ООН это вторжение одобрила". "Как оказалось, американцы не собирались ограничиваться лишь операциями против боевых группировок террористов и их пособников", - подчеркнул Медведев.

"Миссия в Афганистане растянулась на 20 лет. В течение этого периода США "закопали" в Афганистане $1,5 трлн, но эти траты оказались абсолютно бессмысленными. Кампания бесславно завершилась в августе этого года, когда страну покинул последний американский солдат", - уверен зампред Совбеза. Он считает, что кадры хроники из сегодняшнего Афганистана "вызывают тяжелые чувства: толпы афганцев в аэропорту, люди, цепляющиеся за шасси идущих на взлет самолетов".

По мнению Медведева, "американцы привыкли навязывать миру свои ценности, которые должны были и здесь стать основой новой политической системы". "Процесс ее формирования начался Боннской конференцией по Афганистану под эгидой ООН в декабре 2001 года и завершился в 2004 году, когда была принята новая конституция теперь уже Исламской Республики Афганистан. Вашингтон пытался создать все условия для развития нового государства по западной модели", - констатировал заместитель председателя СБ РФ.

Он обратил внимание на то, что "афганцы в очередной раз не приняли навязанные своей стране схемы". "Не спасали положение и безоглядные денежные вливания, которыми американцы отчаянно тушили те или иные проблемы. Несмотря на многомиллиардные дотации, уровень жизни людей практически не изменился. Большая часть населения продолжала жить в нищете, а коррупция в государственном аппарате разрасталась, как раковая опухоль", - перечислил Медведев.

Неудача в поддержке афганского режима

По словам зампреда СБ РФ, система, выстроенная Вашингтоном в Афганистане, не смогла существовать без "американского плеча", после прекращения кампании все усилия США по военному строительству в этом государстве превратились в пыль.

По его оценке, США потерпели крах, стараясь обеспечить военную поддержку ранее сформированному в Афганистане режиму. "Почти с нуля Пентагон создал, обучил и вооружил Афганские национальные силы безопасности. Но, как показали события последних месяцев, существовать без "американского плеча" они не смогли", - констатировал Медведев.

После ухода иностранных войск вооруженные силы страны "не захотели воевать без своих покровителей и их денег", заметил замглавы СБ РФ. "Они безропотно сдали афганские провинции, а затем и вовсе оставили саму столицу страны без боя. Все усилия США по военному строительству в Афганистане буквально в одночасье превратились в пыль", - указал он.

При этом различные операции унесли жизни почти 2,5 тыс. американских военнослужащих, напомнил Медведев. "Жертвы среди гражданского населения составили более 40 тыс. человек, свыше 75 тыс. были ранены. Многие из них погибли в ходе беспорядочных атак сил НАТО", - заметил он.