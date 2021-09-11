Медведев считает катастрофическими последствия военного присутствия США в Афганистане

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Военное присутствие США в Афганистане привело к катастрофическим последствиям, в том числе многочисленным терактам и "наркотической угрозе" для всего мира. Такое мнение выразил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в опубликованной в субботу статье для " Газеты.ру ".

"Последствия военного присутствия США в Афганистане, которое обошлось американскому бюджету в астрономическую сумму, выглядят поистине катастрофическими", - отметил он. "Огромное количество терактов, население страны, лишившееся надежды на мирное будущее, наркотическая угроза в масштабе всей планеты, разрушение социально-экономической сферы и политической системы государства, сотни убитых американских солдат и погибших военнослужащих других стран", - перечислил Медведев.

Как считает замглавы российского Совбеза, Запад поздно осознал, что системные проблемы Афганистана не имеют военного решения. "Власть же в стране перешла к людям, которых США изначально обвиняли в пособничестве исполнителям и вдохновителям сентябрьских терактов. Эта "цикличность", пожалуй, нагляднее всего свидетельствует о бессмысленности двадцатилетней военной миссии американцев в Афганистане", - указал он.

По мнению Медведева, слова президента США Джо Байдена о прекращении афганской кампании означают, что Вашингтон открыто признает крах своего курса на повсеместное военно-политическое присутствие.

Он обратил внимание на то, что администрация США, "пытаясь спасти свою репутацию и авторитет НАТО в целом", отказалась признать поражение в Афганистане. Вместо этого она стала использовать формулу "нас не выгоняют, мы сами уходим", заметил Медведев.

"Однако президент Джо Байден все же отметил, что вывод войск означает не только прекращение афганской кампании - речь идет о конце эры "крупных военных операций по перекройке других стран". Его слова, по сути, означают открытое признание Вашингтоном краха стратегии по утверждению своего повсеместного военно-политического присутствия. Ведь где бы американцы ни пытались строить новую государственность, они всегда оставляли после себя проблемы, а не решения", - считает замглавы Совбеза.

14 апреля Байден сообщил, что принял решение завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории.

После окончания операции и вывода из страны войск коалиции запрещенное в РФ радикальное движение "Талибан" развернуло наступление и к 6 сентября заявило об установлении контроля над всей афганской территорией. К 8 сентября талибы сформировали временное правительство Афганистана, в которое вошли только представители движения.