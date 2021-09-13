Захарова: Москва потребовала от Праги точной информации по поводу задержания гражданина РФ

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Российская сторона потребовала от Чехии предоставить детальную информацию относительно причин и обстоятельств задержания россиянина Александра Франчетти в Праге. Об этом говорится в распространенном в понедельник комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"В связи с задержанием в аэропорту Праги на основании выданного Украиной международного ордера Интерпола российского гражданина Александра Франчетти потребовали в ходе беседы с послом Чехии в Москве Витезславом Пивонькой предоставить детальную информацию относительно мотивов действий чешских властей и инкриминируемых российскому гражданину правонарушений", - отметила она.

По словам Захаровой, российская сторона предупредила чешского посла о том, что продолжение "деструктивной линии Праги в отношении России и ее граждан приведет к дальнейшей деградации" двусторонних отношений и не останется без реакции Москвы.

Как указала дипломат, посольство России в Праге направило в чешский МИД соответствующую ноту. "Ожидаем от чешской стороны оперативной реакции на наши обращения и ответов на поставленные вопросы", - подчеркнула она.

В воскресенье посольство РФ в Чехии проинформировало о задержании Франчетти в международном аэропорту Праги. Его, согласно местным полицейским источникам, задержали на основании международного ордера на арест, выданного Украиной. По данным СМИ, возможно, задержание россиянина связано с его активным участием в 2014 году в событиях по воссоединению Крымского полуострова с Россией.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в воскресенье поручил проверить основания задержания Франчетти.