Путин провел телефонные переговоры с президентом Ирана Раиси

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин во вторник в телефонном разговоре с президентом Ирана Эбрахимом Раиси обсудил борьбу с коронавирусом. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Подтвержден обоюдный настрой на укрепление взаимовыгодных российско-иранских отношений в различных областях. В частности, отмечено успешное развитие торгово-экономических связей и налаженное взаимодействие в борьбе с распространением коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

Ранее во вторник стало известно, что президент России принял решение уйти на изоляцию после контакта с заболевшими ковидом. Как уточнила пресс-служба Кремля, с учетом этого Путин примет участие в запланированных на этой неделе в Душанбе сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, заседании Совета глав государств - членов ШОС и совместном заседании глав государств - членов ОДКБ и ШОС в режиме видео-конференц-связи.

На прошлой неделе посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал журналистам, что на полях саммита ШОС планировалась встреча Раиси и Путина. После объявления о самоизоляции российского лидера его пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что личная встреча с президентом Ирана откладывается на неопределенный срок.

Иранская ядерная сделка

Путин обсудил с Раиси ситуацию вокруг иранской ядерной сделки.

"Затронуты некоторые темы международной повестки дня, включая ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе", - говорится в сообщении.

Кроме того, как уточнили в пресс-службе Кремля, "с учетом участия президента Ирана в качестве наблюдателя в проводимом в Душанбе 17 сентября саммите Шанхайской организации сотрудничества обсуждены актуальные вопросы работы в рамках этой организации".

По итогам разговора президенты условились о продолжении контактов.