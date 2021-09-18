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Единый день голосования

Власти Севастополя считают, что система верификации избирателей ДЭГ достаточно надежна

По словам губернатора региона Михаила Развожаева, он проголосовал онлайн

СЕВАСТОПОЛЬ, 18 сентября. /ТАСС/. Система верификации избирателя, которая используется при дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах в Госдуму, не оставляет сомнений в ее надежности и безопасности данных. Об этом заявил журналистам губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

"Я сам посмотрел процесс, как происходит идентификация, приходит смс, [голосование осуществляется] через защищенный портал "Госуслуги", где хранится вся государственная информация. И если не доверять этой процедуре [ДЭГ], то как мы можем доверять огромному количеству процедур, выплат - там же [на "Госуслугах"] все данные паспортные, имущественные и так далее. Мы давно этому порталу доверяем, но использование его на выборах звучит как инновация, и у некоторых людей сомнения. Но я считаю, что защищенность полнейшая, и та система авторизации, которую я прошел, не оставила сомнений", - рассказал Развожаев.

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Он отметил, что сам проголосовал в электронном формате, и изначально у него "были внутренние опасения, что что-то будет зависать, какие-то будут сбои, что-то не получится, как-то будет вылетать программа". Но, по словам Развожаева, он смог проголосовать в машине, пока ехал на рабочее мероприятие, и "все оказалось на редкость четко, логично, интутивно понятный интерфейс".

"Севастополь - один из регионов, которые участвуют в пилоте, мы этого добивались, потому что стараемся все современные практики, которые внедряются в стране, в Севастополе применять. На мой взгляд, будущее за электронным дистанционным голосованием. Сейчас новое поколение, и мне с трудом представляется, как бы мои дети нашли время пойти на участок. А с телефоном они не расстаются на минуту - прекрасно понимаю. Сейчас весь мир цифровизуется, и я уверен, что за ДЭГ будущее", - добавил Развожаев.

При этом, уверен он, необходимо выделить переходный период от традиционных форматов голосования к электронному, чтобы они существовали параллельно до тех пор, пока у всех россиян не исчезнут сомнения в надежности нового способа выборов.

Дистанционное электронное голосование на выборах в Госдуму на федеральной платформе проходит в шести регионах: Севастополе, Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областях. Дистанционное голосование в городе Москве проводится на собственной платформе. Система электронного голосования основана на технологии блокчейн, таким образом избирателям гарантирована тайна голосования. Также гарантируется неизменность голосования.

Теги
РоссияЕдиный день голосованияСевастополь
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