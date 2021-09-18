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Единый день голосования

В Дагестане в первый день голосования явка составила 17,5%

На всех участках региона ведется круглосуточное видеонаблюдение или видеофиксация

МАХАЧКАЛА, 18 сентября. /ТАСС/. Явка избирателей в первый день голосования в Дагестане составила 17,5%. Об этом в субботу журналистам сообщили в избирательной комиссии региона.

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"В Дагестане в первый день голосования на избирательных участках проголосовали 17,5% избирателей, включенных в списки для голосования", - говорится в сообщении.

Как отметили в комиссии, на всех участках обеспечена сохранность избирательной документации, ведется круглосуточное видеонаблюдение или видеофиксация. В помещениях для голосования соблюдаются меры санитарной защиты, проводится регулярная дезинфекция участков и технологического оборудования

В Республике Дагестан проходит голосование на выборах депутатов Госдумы восьмого созыва, депутатов Народного собрания региона седьмого созыва и на муниципальных выборах.

Теги
РоссияЕдиный день голосованияДагестан
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