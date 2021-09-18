В Дагестане в первый день голосования явка составила 17,5%

МАХАЧКАЛА, 18 сентября. /ТАСС/. Явка избирателей в первый день голосования в Дагестане составила 17,5%. Об этом в субботу журналистам сообщили в избирательной комиссии региона.

"В Дагестане в первый день голосования на избирательных участках проголосовали 17,5% избирателей, включенных в списки для голосования", - говорится в сообщении.

Как отметили в комиссии, на всех участках обеспечена сохранность избирательной документации, ведется круглосуточное видеонаблюдение или видеофиксация. В помещениях для голосования соблюдаются меры санитарной защиты, проводится регулярная дезинфекция участков и технологического оборудования

В Республике Дагестан проходит голосование на выборах депутатов Госдумы восьмого созыва, депутатов Народного собрания региона седьмого созыва и на муниципальных выборах.