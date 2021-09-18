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Единый день голосования

Явка на онлайн-голосование в Ростовской области за сутки составила более 70%

Свыше 215 тыс. избирателей приняли участие в выборах дистанционно

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 сентября. /ТАСС/. Более 70% избирателей из Ростовской области, которые ранее подали заявления на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ), уже сделали свой выбор. Об этом сообщили в субботу на сайте избирательной комиссии региона.

"В дистанционном электронном голосовании за сутки приняли участие свыше 215 тыс. избирателей региона - более 70% от всех подавших заявления для участия в ДЭГ", - говорится в сообщении.

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Накануне в избиркоме сообщали, что явка по итогам первого дня выборов в Госдуму в Ростовской области составила 12,7% без учета голосовавших дистанционно.

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.

Теги
РоссияЕдиный день голосованияРостовская область
Единый день голосования
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