Явка на онлайн-голосование в Ростовской области за сутки составила более 70%

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 сентября. /ТАСС/. Более 70% избирателей из Ростовской области, которые ранее подали заявления на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ), уже сделали свой выбор. Об этом сообщили в субботу на сайте избирательной комиссии региона.

"В дистанционном электронном голосовании за сутки приняли участие свыше 215 тыс. избирателей региона - более 70% от всех подавших заявления для участия в ДЭГ", - говорится в сообщении.