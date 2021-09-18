Среди онлайн-избирателей в Москве разыграли десять однокомнатных квартир

Розыгрыш проводился среди проголосовавших до 20:00 мск 17 сентября с помощью генератора случайных чисел. Всего в нем приняли участие 1 млн 119 тыс. 285 человек. Победителями стали участники со следующими уникальными кодами: 2337464449, 2293622821, 5811725327, 4219007925, 9116214901, 0610876415, 6770631148, 0882529828, 6418613025, 9964374805.

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Розыгрыш первых призов среди проголосовавших на выборах в Москве онлайн провели в субботу в прямом эфире телеканала "Москва-24". Десять победителей акции #ВыбираемВместе программы "Миллион призов" забрали по однокомнатной квартире.

Выигрышный код из смс сообщения необходимо активировать до 30 сентября на сайте ag-vmeste.ru.

В воскресенье и понедельник, 20 сентября, состоятся еще два розыгрыша (также в 09:00 мск на телеканале "Москва-24") среди проголосовавших 18 и 19 сентября соответственно.

Голосующие на выборах в Москве онлайн получают смс с кодом для участия в розыгрыше 100 машин, 21 квартиры и денежных сертификатов номиналом 10 тыс., 25 тыс. и 100 тыс. рублей. Участникам розыгрыша необходимо активировать свой уникальный код, который был разослан им накануне голосования в смс, на сайте ag-vmeste.ru.

Выборы в Госдуму восьмого созыва проходят в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. В Москве, помимо выборов в Госдуму, проходят довыборы депутатов Московской городской думы в двух округах и выборы муниципальных депутатов в районе Щукино. Электронные бюллетени предусмотрены для выборов всех трех уровней. Более 2 млн москвичей, которые успешно зарегистрировались для участия в электронном голосовании до 13 сентября, исключены из списков для голосования на участках, бумажный бюллетень на участке им не выдадут.