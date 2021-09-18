Матыцин проголосовал в Москве на выборах в Госдуму

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Министр спорта РФ Олег Матыцин проголосовал на выборах в Госдуму. Матыцин отдал свой голос на участке, который расположен в московской школе на Профсоюзной улице.

"Я очень рад, что уже многие годы голосую здесь, в родной 113-й школе, где я учился и преподавала моя сестра, - сказал Матыцин журналистам. - Поэтому всегда это торжественное событие, много воспоминаний добрых. Это праздничный день, считаю, что каждый сегодня должен принять решение и проголосовать за того кандидата, за ту партию, которая более представляет его интересы. Для всех должно быть понятно, что мы должны быть едины, консолидированы, только вместе мы можем сделать страну стабильно развивающейся, самодостаточной, в которой молодое поколение видит свое успешное будущее, в которой люди защищены и в которой они видят заботу и правительства, и президента".

"Наверное, это главные принципы, которые должны быть положены в основу сегодняшнего выбора. Поэтому желаю всем здоровья, мира в это непростое время, мы вместе преодолели и преодолеваем сложный период, связанный с ковидом. Каждому нужно быть ответственным за свою страну, друг за друга. В этом, наверное, основа политики нашего государства", - добавил Матыцин.

Выборы в Госдуму восьмого созыва проходят в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования проходят прямые выборы глав девяти субъектов РФ и 39 региональных парламентов.