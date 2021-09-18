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Единый день голосования

Явка избирателей в Подмосковье в первый день голосования превысила 12%

Проголосовали около 900 тыс. избирателей

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Более 900 тыс. жителей Московской области проголосовали на выборах в Госдуму и Мособлдуму в первый день проведения голосования. Явка избирателей превысила 12%. Об этом сообщил журналистам в субботу председатель избиркома Подмосковья Илья Березкин.

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"Первый день для нас стал вполне себе приятным, хорошим, потому что все УИК были открыты вовремя, технологическое оборудование было в порядке, видеонаблюдение работало в полную силу. <...> По результатам первого дня мы фиксируем, что явка у нас стала более 12%, проголосовали около 900 тыс. избирателей", - сказал Березкин, отметив, что избиратели также активно голосовали и на дому, и в пунктах голосования в отдаленных территориях.

"Что касается нарушений, официальных жалоб в ЦИК РФ на действие комиссий Московской области не поступало. В избирательную комиссию Московской области поступило три жалобы, две жалобы находятся на рассмотрении, по одной жалобе уже разобрались, и она удовлетворена", - добавил Березкин.

Также председатель регионального избиркома рассказал, что на горячую линию комиссии поступило порядка 200 обращений, все они носят технический характер.

С 17 по 19 сентября на территории Московской области проходят выборы депутатов Госдумы, Московской областной думы, а также выборы в органы местного самоуправления.

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