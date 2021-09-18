Явка на выборах в Госдуму в Петербурге по итогам первого дня голосования составила 12,25%

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 сентября. /ТАСС/. Явка избирателей на выборах в Государственную думу в Санкт-Петербурге по итогам первого дня голосования составила 12,25%. Об этом на брифинге в городском медиацентре "Выборы - 2021" в субботу сообщил член Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса Юрий Кузьмин.

"Данные о явке у нас есть на вчера на 20:00 мск: Государственная дума - 12,25%, законодательное собрание - 11,46%", - сказал он.

Кузьмин пояснил, что разница в процентах явки в Госдуму и местный парламент связана с тем, что технология голосования по месту нахождения, так называемая технология "мобильный избиратель", действует только по выборам в Государственную думу, соответственно, избиратели, которые приходят не на свой участок, не голосуют по бюллетеням в законодательное собрание.

Представитель горизбиркома отметил, что на участках в Санкт-Петербурге присутствуют международные эксперты и наблюдатели от Евросоюза и ОДКБ.

В Санкт-Петербурге, где выбирают депутатов Госдумы и городского законодательного собрания, открыто 1 940 постоянных избирательных участков. Временные участки организованы в местах временного пребывания избирателей, из них 44 - в медицинских стационарах, 55 - на судах, находящихся в плавании, семь - на полярных станциях (там голосуют только 19 сентября - прим. ТАСС), а также на вокзалах, в аэропорту Пулково и в СИЗО. Принять участие в выборах в Санкт-Петербурге смогут более 3,8 млн избирателей.