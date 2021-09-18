Явка на выборах в Госдуму на избирательные участки в Москве на 15:00 мск составила 10,67%

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Явка на выборах в Госдуму на избирательные участки в Москве на 15:00 мск субботы составила 10,67%. Об этом сообщил в субботу руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Алексей Венедиктов.

Кто попал в партийные списки на выборы в Госдуму

"На 15:00 в Москве традиционное голосование - 10,67% (818 тыс.)", - написал он в своем Telegram-канале.

К 19:00 мск в столице проголосовали онлайн почти 1,595 млн человек, сообщается на информационных экранах в штабе.

Ранее Венедиктов сообщал, что на 08:00 мск бумажными бюллетенями проголосовали 6,98% столичных избирателей, это 534 тыс. человек. Онлайн за первые 24 часа проголосовали 1,271 млн человек. Так, явка онлайн-голосования в первый день его проведения составила 63,1%, это 16% от числа избирателей в городе в целом. Общая явка в Москве была равна 23,07%.

Выборы в Госдуму восьмого созыва проходят в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. В Москве помимо выборов в Госдуму проходят довыборы депутатов Московской городской думы в двух округах и выборы муниципальных депутатов в районе Щукино. Электронные бюллетени предусмотрели для выборов всех трех уровней. Более 2 млн москвичей, которые успешно зарегистрировались для участия в электронном голосовании до 13 сентября, исключили из списков для голосования на участках, бумажный бюллетень на участке им не выдадут.