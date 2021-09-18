Явка во второй день голосования в Тюменской области составила 38,85%

ТЮМЕНЬ, 18 сентября. /ТАСС/. Явка на выборах в Тюменской области во второй день голосования в пятницу к 20:00 местного времени (18:00 мск) составила 38,85%. Об этом сообщил в субботу на брифинге председатель избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин.

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"Нужно отметить, что по сравнению с первым днем явка избирателей, их активность существенно выросли. Мы достигли такой цифры - 38,85%", - сказал Халин.

Как уточнил председатель избиркома, за два дня в Тюменской области проголосовали более 440 тыс. человек. Явка в Тюмени составила 28,91%.

В Тюменской области 17-19 сентября проходят выборы депутатов Госдумы, а также Тюменской областной думы.