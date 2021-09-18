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Единый день голосования

Явка на выборах в Госдуму в Челябинской области во второй день голосования составила 27%

Общее количество избирателей в регионе составляет более 2,5 млн человек

ЧЕЛЯБИНСК, 18 сентября. /ТАСС/. Явка на выборах депутатов Госдумы в Челябинской области по итогам второго дня голосования составила 27,27% от общего числа избирателей. Об этом сообщили в субботу журналистам в избирательной комиссии региона.

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"По состоянию на 20:00 18 сентября на выборах депутатов Государственной Думы проголосовали 27,27% избирателей", - говорится в сообщении.

Общее количество избирателей в Челябинской области на 1 июля 2021 года составляет более 2,5 млн человек.

17, 18 и 19 сентября в Челябинской области проходит голосование на выборах депутатов Госдумы, а также депутатов законодательного собрания региона, глав сельских поселений и депутатов в представительные органы муниципалитетов. Во второй день в регионе продолжили свою работу 2 285 избирательных участка, в последний день к ним добавятся 19 временных (14 - в медицинских учреждениях, четыре - в следственных изоляторах, один - на железнодорожном вокзале).

Теги
РоссияЕдиный день голосованияЧелябинская область
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