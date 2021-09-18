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Единый день голосования

Явка на выборах в Курганской области по итогам второго дня составила 31,94%

Во второй день в регионе работали 944 избирательных участка

ТАСС, 18 сентября. Явка на выборах депутатов Госдумы в Курганской области по итогам второго дня голосования на 20:00 по местному времени (18:00 мск) составила 31,94% от общего числа избирателей, сообщили в избирательной комиссии региона в субботу.

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"В Курганской области на выборах депутатов Государственной Думы, по состоянию на 20:00 (18:00 мск) часов 18 сентября, проголосовали 212 702 избирателя. Явка составила 31,94%", - говорится в сообщении.

17-19 сентября в Курганской области выбирают депутатов Госдумы и местных дум. Во второй день в регионе работали 944 избирательных участка.

Теги
РоссияЕдиный день голосованияКурганская область
Онлайн
Единый день голосования - 2021. Онлайн
Избирательные участки будут работать 17-19 сентября с 8:00 до 20:00 по местному времени
Единый день голосования - 2021.
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