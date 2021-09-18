В "Единой России" считают, что попытки вмешательства в дела РФ увеличили явку на выборы

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Попытки иностранного вмешательства привели к мобилизации российских избирателей и увеличили явку на избирательные участки. Об этом сообщил в субботу на брифинге заместитель секретаря генсовета партии "Единая Россия" Сергей Перминов.

"Мы как страна, мы как нация всегда мобилизуемся, когда существует угроза. Попытки иностранного вмешательства во внутренние дела [РФ], попытки использовать цифровые технологии для деструктивных целей, каким-то образом влиять на мнение наших людей и их выбор дают совершенно обратный эффект. <...>. Я думаю, этот фактор является мобилизующим [для избирателей]", - сказал Перминов.

По его словам, ответом на внешнее воздействие является "повышенный интерес к [избирательной]кампании". "Есть вовлечение каждого жителя, избирателя в то, чтобы определить своего кандидата, своего депутата самостоятельно", - добавил он.

Перминов также отметил, что высокая явка может быть связана с расширением полномочий Госдумы по формованию правительства.

Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова отметила, что, по состоянию на 15.00 мск, явка в среднем по России на выборах в Госдуму составила 25,64%.

Выборы в Госдуму восьмого созыва проходят в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования проходят прямые выборы глав девяти субъектов РФ и 39 региональных парламентов.