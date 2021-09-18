Явка на выборах в Свердловской области на 20:00 во второй день голосования составила 32%

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 сентября. /ТАСС/. Явка избирателей на выборах в Свердловской области по состоянию на 20:00 (18:00 мск) 18 сентября составила 32,34%. Об этом сообщили журналистам в избирательной комиссии региона.

"В Свердловской области 18 сентября 2021 года к 15:00 проголосовали 27,93% избирателей. К 20:00 - 32,34%", - говорится в сообщении.

Как уточнили в свердловском избиркоме, за все время работы в избирательные комиссии по всем уровням поступило 12 жалоб. Из них подтвердилась только одна.

Всего в Свердловской области чуть более 3,3 млн избирателей. В регионе 17-19 сентября выбирают депутатов Госдумы, Законодательного собрания Свердловской области и местных дум.