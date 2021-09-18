Явка на выборах в Госдуму в Оренбургской области превысила 27%

ОРЕНБУРГ, 18 сентября. /ТАСС/. Явка на выборах в Оренбургской области по итогам второго дня голосования составила 27,26%, проголосовали свыше 415 тыс. человек. Об этом сообщили в субботу журналистам в пресс-службе региональной избирательной комиссии.

Как проходит голосование на выборах в Госдуму РФ

"По данным на 20:00 (18:00 мск) 18 сентября на выборах депутатов Государственной думы в Оренбургской области проголосовали 415 145 избирателей или 27,26%", - сказано в распространенном сообщении.

Всего в регионе, по данным облизбиркома, более 1,5 млн избирателей.

С 17 по 19 сентября 2021 года в регионе проходят выборы депутатов Госдумы, Законодательного собрания Оренбургской области, а также выборы в органы власти муниципалитетов региона. За ходом выборов следят более 5 тыс. наблюдателей, которых назначили Общественная палата Оренбургской области, кандидаты и политические партии.