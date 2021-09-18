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Единый день голосования

Почти 39% избирателей проголосовали за два дня выборов в Белгородской области

Только 18 сентября свои голоса отдали более 196 тыс. белгородцев

ТАСС, 18 сентября. Около 477 тыс. жителей Белгородской области, или 38,93% от общего числа избирателей региона проголосовали по итогам двух дней выборов, сообщила в субботу избирательная комиссия региона.

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"По состоянию на 20:00 проголосовали 476 779 избирателей - 38,93% от числа избирателей, включенных в списки избирателей на территории Белгородской области", - говорится в сообщении.

В целом 18 сентября свои голоса на избирательных участках в Белгородской области отдали более 196 тыс. человек, 17 сентября в регионе проголосовали свыше 280 тыс. избирателей.

В Белгородской области проходят выборы депутатов Государственной думы и первые за 30 лет досрочные выборы губернатора региона, на пост главы области претендуют пять кандидатов.

Теги
РоссияЕдиный день голосованияБелгородская область
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