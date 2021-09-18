В ЯНАО явка на выборах к концу второго дня голосования составила 54,79%

ТАСС 18 сентября. Явка избирателей в Ямало-Ненецком автономном округе на выборах на 20:00 местного времени (18:00 мск) 18 сентября составила 54,79%, следует из данных системы ГАС "Выборы".

Как проходит голосование на выборах в Госдуму РФ

"20:00. Количество избирателей, принявших участие в голосовании, и процент от общего числа внесенных в списки избирателей (по местному времени). Число - 204 662, [процент] - 54,79%", - указано в системе.

При этом в Ямальском, Тазовском и Красноселькупском районах региона явка превысила 70%.

На Ямале проходят выборы депутатов Госдумы, депутатов Тюменской областной думы, а также местные выборы в пяти муниципалитетах. Всего в регионе 211 основных участков, 16 - по месту временного пребывания избирателей, в том числе на железнодорожной станции, в больницах и на месторождениях.