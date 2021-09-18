В Ненецком АО за два дня выборов проголосовали 24,87%

ТАСС, 18 сентября. Явка избирателей на выборах в Ненецком автономном округе после второго дня голосования составила 24,87%, или 8 977 человек, сообщила ТАСС в субботу секретарь окружного избиркома Людмила Таскаева.

Как проходит голосование на выборах в Госдуму РФ

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"На 20:00 в НАО проголосовали 24,87% избирателей", - сказала Таскаева.

Всего в Ненецком автономном округе зарегистрировано 36 089 избирателей. Избирательные участки работали с 8:00 до 20:00. Голосование продолжится 19 сентября.

В Ненецком автономном округе, кроме выборов в Госдуму, проходят дополнительные выборы в городской совет Нарьян-Мара, в двух поселениях выбирают главу и депутатов местных советов, в Амдерме и Омском сельсовете выберут депутатов местных советов.