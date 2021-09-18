{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Единый день голосования

Явка на дистанционное электронное голосование в Курской области приблизилась к 81%

В регионе подали заявления о включении в список для дистанционного голосования 50 580 избирателей

ТАСС, 18 сентября. Явка на дистанционное электронное голосование на выборах в Курской области на 20:46 (мск) составила 80,88%. В таком формате проголосовали более 41 тыс. человек, сообщила ТАСС в субботу председатель избиркома региона Галина Заика.

На эту тему
Дистанционное электронное голосование — 2021. Как работает и кто может участвовать
Дистанционное электронное голосование — 2021.

"На 20:46 (мск) у нас проголосовали [в дистанционном электронном формате] 40 907 человек, что составляет 80,88%", - сказала она.

Галина Заика уточнила, что в регионе подали заявления о включении в список для дистанционного электронного голосования 50 580 избирателей, выдали 44 783 электронных бюллетеня, что составляет 82,66%.

"Общая явка на 20:00 (мск) составила 26,52%, проголосовали 225 527 человек из 850 332 избирателей, но это без учета дистанционного электронного голосования", - пояснила собеседница агентства.

В Курской области проходят выборы депутатов Государственной думы и Курской областной думы.

Теги
РоссияЕдиный день голосованияКурская область
Онлайн
Единый день голосования - 2021. Онлайн
Избирательные участки будут работать 17-19 сентября с 8:00 до 20:00 по местному времени
Единый день голосования - 2021.
Читать полностью