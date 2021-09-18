Явка на выборах в Кировской области к концу второго дня голосования превысила 26%

КИРОВ, 18 сентября. /ТАСС/. Явка избирателей во второй день выборов в Кировской области к моменту закрытия избирательных участков в 20:00 18 сентября составила 26,53%, сообщили ТАСС в областном избиркоме.

"[На 20:00 проголосовали] 26,53% избирателей", - сказал собеседник агентства.

Всего в регионе зарегистрировано более 1 млн избирателей.

Как ранее сообщил на брифинге заместитель председателя избирательной комиссии Кировской области Владимир Моторин, на горячую линию и по другим каналам поступают обращения о нарушениях, все обращения отрабатываются, однако большинство из них не находят подтверждений.

С 17 по 19 сентября 2021 года в Кировской области проходят выборы депутатов Государственной думы, законодательного собрания Кировской области, а также выборы в органы власти муниципалитетов региона. На территории области работают 1 165 избирательных участков с учетом временных, установили 949 камер видеонаблюдения и видеорегистраторов, которые фиксируют все происходящее круглосуточно. Трансляцию вывели в Центр общественного наблюдения за выборами, который располагается в здании "Инженериума". За избирательным процессом в Кировской области следят в общей сложности 5 659 наблюдателей, в том числе более 2 тыс. наблюдателей от Общественного штаба.