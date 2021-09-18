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Единый день голосования

Явка на выборах в Марий Эл на 20:00 субботы составила 27,25%

За два дня голосования в облизбирком поступило 28 жалоб

18 сентября. /ТАСС/. Более 27% избирателей Марий Эл, по данным на 20:00 18 сентября, проголосовали на выборах в регионе. Об этом сообщает ЦИК Марий Эл.

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"По состоянию на 20:00 18 сентября 2021 года в Республике Марий Эл явка составила 27,25% - проголосовали 144 730 избирателей. Больше всего проголосовавших в Сернурском (44,01%) и Килемарском (42,51%) районах. В столице Республики Марий Эл активность граждан - 23,61%", - сообщает ЦИК республики.

Всего за два дня голосования в ЦИК Марий Эл поступило 28 жалоб. По 13 жалобам ведутся проверки, 15 - не подтвердились.

С 17 по 19 сентября 2021 года в Марий Эл проходят выборы депутатов Государственной думы и дополнительные выборы в республиканский и городской парламенты.

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